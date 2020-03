HOUSTON — The City of Houston Municipal Courts Department has suspended all court proceedings and jury duty through Friday, May 1.

This only applied to municipal court cases -- not criminal courts.

No jury duty

If you are a juror who has been scheduled for jury duty, you do not have to appear during this period.

You do not need to reschedule your Jury Service. Jury duty will resume Monday, May 4, 2020 unless further notification is provided.

No court proceedings

If you are a defendant scheduled for court during this period, you do not have to appear, but you must reschedule your case when the courts reopen on May 4.l

All court functions will resume on Monday, May 4, 2020 unless further notification is provided.

Reset information

You must reschedule your setting in person between Monday, May 4 and no later than Friday, May 15, 2020 until 9 p.m., to receive a new court date.

It is important to note that if an individual fails to reset their case(s) during the reset period (5/4/2020 through 5/15/2020), an arrest warrant may be issued.

Members of the public should contact a health care provider and not come to court if they have recently traveled internationally, have come into contact with someone who has traveled abroad or is experiencing symptoms similar to COVID-19. Once cleared by a physician, individuals may visit any City of Houston court location to speak with an Annex Judge to reset a case.

No parking adjudication hearings

You may contest your parking citation online at https://houstonparking.t2hosted.com/app/index.aspx.

More information

Please visit the Municipal Courts’ website at www.houstontx.gov/courts for information on all court locations and hours of operation.

For additional announcements and information please call the City of Houston Helpline at 3-1-1, or 713.837.0311 if outside of the City of Houston, or visit the Municipal Courts website at www.houstontx.gov/courts.

En Espanol

HOUSTON, Texas – En un esfuerzo por continuar alentando la salud y seguridad del público y de los miembros del personal de la corte de la difusión del COVID-19, las Cortes Municipales de la Ciudad de Houston ha suspendido TODOS LOS JUICIOS POR JURADO Y POR JUEZ, SERVICIO DE JURADO, LECTURA DE CARGOS INICIAL (ARRAIGNMENT), Y AUDIENCIAS DE ESTACIONAMIENTO hasta el Viernes, 1 de Mayo de 2020. Las Cortes permanecen abiertas a todos los demás procedimientos.



Los miembros del público deben ponerse en contacto con un proveedor de atención médica y no acudir a los tribunales si han viajado recientemente internacionalmente, han entrado en contacto con alguien que ha viajado al extranjero o están experimentando síntomas similares al COVID-19. Una vez aprobado por un médico, las personas pueden visitar cualquiera de nuestras Cortes Municipales de la Ciudad de Houston para hablar con un Juez Anexo para restablecer su caso. Por favor visite el sitio web de las Cortes Municipales al www.houstontx.gov/courts para obtener actualizaciones continuas sobre todas las ubicaciones y horas de operación de las cortes.



Los restablecimientos se darán en persona en todas las ubicaciones de la corte de la Ciudad de Houston comenzando Lunes, 4 de Mayo, 2020 hasta el Viernes, 15 de Mayo, 2020 hasta las 9 p.m. Por favor visite el sitio web de las Cortes Municipales al www.houstontx.gov/courts para obtener información sobre todas las ubicaciones de la corte y las horas de operación. Es importante notar que si un individuo falla de restablecer su(s) caso(s) cuando las Cortes Municipales reanuda sus operaciones, se puede emitir una orden de arresto.



Comenzando, Miercoles, 25 de Marzo de 2020 hasta el Viernes, 1 de Mayo, 2020, habrá:

NINGUN PROCEDIMIENTO JUDICIAL PROGRAMADO . Si usted es un ACUDASO programado para un procedimiento judicial durante de este periodo, no tiene que comparecer. Usted debe reprogramar su audiencia en persona a más tardar el Viernes, 15 de Mayo de 2020 hasta las 9:00p.m. , para recibir una nueva fecha de juicio o de comparecencia. Todas las funciones de la corte se reanudarán el 4 de Mayo, 2020 , a menos que se proporcione más notificación. Es importante tener en cuenta que si un individuo falla de restablecer su caso durante del período de restablecimiento, se puede emitir una orden de aresto.

. Si usted es un programado para un procedimiento judicial durante de este periodo, no tiene que comparecer. Usted debe reprogramar su audiencia en persona , para recibir una nueva fecha de juicio o de comparecencia. Todas las funciones de la corte se reanudarán el , a menos que se proporcione más notificación. Es importante tener en cuenta que si un individuo falla de restablecer su caso durante del período de restablecimiento, se puede emitir una orden de aresto. NINGÚN SERVICIO DE JURADO. Si es un Jurado y ha sido programado para Servicio de Jurado, no tiene que comparecer durante este período. No tiene que reprogramar su Servicio de Jurado. El Servicio de Jurado se reanudará el Lunes, 4 de Mayo, 2020 a menos que la notificación adicional sea proporcionada.

Si es un Jurado y ha sido programado para Servicio de Jurado, no tiene que comparecer durante este período. No tiene que reprogramar su Servicio de Jurado. El Servicio de Jurado se reanudará el a menos que la notificación adicional sea proporcionada. NINGÚN AUDIENCIA DE ESTACIONAMIENTO. Usted puede disputar su multa de estacionamiento en línea al https://houstonparking.t2hosted.com/app/index.aspx

