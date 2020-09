Alvin ISD is closing the classrooms where the staff members were working for two weeks.

ALVIN, Texas — The Alvin Independent School District has notified parents about two COVID-19 cases at an elementary and junior high school.

An unidentified staff member at Alvin Elementary School tested positive after being on the campus on August 25.

A staff member at McNair Junior High has also been diagnosed with COVID-19 after being on that campus on August 28. The district said the person "had very limited exposure within the campus."

The local health department will contact all students and staff who came into close contact with the individuals, according to Alvin ISD.

Those adults and children will remain off campus for up to 14 days to help ensure the virus doesn't spread.

Alvin ISD is asking any member of the Alvin Elementary or McNair Junior High communities who experiences any of the following possible coronavirus symptoms to contact their physician.

Anyone in the district who tests positive is asked to notify their school.

Possible COVID-19 symptoms:

Temperature of 100.4 degrees Fahrenheit or higher

Sore throat

New uncontrolled cough that causes difficulty breathing (or, for students with a chronic allergic/asthmatic cough, a change in their cough from baseline)

Diarrhea

Vomiting

Abdominal pain

New onset of severe headache, especially with a fever

Loss of sense of taste and/or smell

COVID-19 cases were also reported this week by CCISD and Conroe ISD.

Informacion en Espanol:

De acuerdo con las prácticas de Alvin ISD para responder a COVID-19, estamos notificando a todas las familias de estudiantes que un miembro del personal que fue confirmado por un laboratorio de tener COVID-19, estuvo presente en el campus de Alvin Elementary el 25 de agosto de 2020. Debido a los requisitos de privacidad, no daremos a conocer el nombre de la persona o detalles que puedan identificarla. Sabemos que el individuo fue infectado con el virus por familia.

El departamento de salud local ha comenzado una investigación de caso y se comunicará con cualquier persona que se determine que está en contacto cercano con la persona infectada. Todos los estudiantes y el personal que entraron en contacto cercano serán notificados directamente a más tardar el 31 de agosto de 2020. Los estudiantes identificados de tener contacto cercano con esta miembro de nuestro personal, permanecerán fuera del campus por 14 días para asegurarse de que no tengan el virus y así evitar la propagación del virus. Le mantendremos informados a medida que tengamos más información.

Si bien no tenemos motivos para creer que aquellos que no estuvieron en contacto cercano con la persona infectada tengan motivos para estar preocupados, le pedimos que, como siempre, estén atentos a los síntomas del COVID-19.

Cualquiera de los siguientes síntomas indica una posible infección por COVID-19:

Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más alta cuando se toma por vía oral;

Dolor de garganta;

Tos nueva incontrolada que causa dificultad para respirar (o, para los estudiantes con tos crónica alérgica / asmática, un cambio en su tos desde el inicio);

Diarrea, vómitos o dolor abdominal;

Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre.

Si algún miembro de la comunidad de Alvin Elementary comienza a experimentar alguno de estos síntomas de una manera que no es típica, le recomendamos que se comunique con su médico. Alentamos a cualquier persona en la comunidad de la escuela Alvin Elementary que tenga confirmación de laboratorio de tener COVID-19 a notificar a nuestra escuela llamando al 281-245-2511.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con rgesch@alvinisd.net o visite nuestro sitio web en www.alvinisd.net.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

De acuerdo con las prácticas de Alvin ISD para responder a COVID-19, estamos notificando a todas las familias de nuestros estudiantes que un miembro del personal que fue confirmado positivo para el COVID-19 estuvo presente en el campus de Ronald McNair Junior High el 28 de agosto de 2020. Debido a los requisitos de privacidad, no daremos a conocer el nombre de la persona o detalles que puedan identificarla. Sabemos que el individuo tuvo una exposición muy limitada dentro del campus.

El departamento de salud local ha comenzado una investigación de caso y se comunicará con cualquier persona que se determine que está en contacto cercano con la persona infectada. Todos los estudiantes y el personal que estuvieron en contacto cercano ya han sido notificados. Los estudiantes y miembros del personal que han sido identificados por haber estado en contacto cercano permanecerán fuera del campus durante 14 días para asegurarse de que no tengan el virus, de modo que no haya más propagación. Le mantendremos informado de futuras actualizaciones.

Si bien no tenemos motivos para creer que aquellos que no estuvieron en contacto cercano con la persona infectada tengan motivos para estar preocupados, le pedimos que, como siempre, esté atento a los síntomas del COVID-19.

Cualquiera de los siguientes síntomas indica una posible infección por COVID-19:

Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más alta cuando se toma por vía oral;

Dolor de garganta;

Tos nueva incontrolada que causa dificultad para respirar (o, para los estudiantes con tos crónica alérgica / asmática, un cambio en su tos desde el inicio);

Diarrea, vómitos o dolor abdominal; o

Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre.

Si algún miembro de la comunidad de McNair Junior High comienza a experimentar alguno de estos síntomas de una manera que no es típica, le recomendamos que se comunique con su médico. Alentamos a cualquier persona en la comunidad de McNair que tenga confirmación de laboratorio de tener COVID-19 a que notifique a nuestra escuela llamando al 713-814-7200.