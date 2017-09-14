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NWS preliminary report: 29 tornadoes confirmed during Harvey

KHOU 1:56 PM. CDT September 14, 2017

HOUSTON -- The National Weather Service has confirmed 29 tornadoes during Hurricane Harvey as part of a preliminary report.

The complete report from NWS:

..TIME...   ...EVENT...      ...CITY LOCATION...     ...LAT.LON...
..DATE...   ....MAG....      ..COUNTY LOCATION..ST.. ...SOURCE....
            ..REMARKS..

0218 PM     WATER SPOUT      10 ENE GALVESTON        29.30N 94.76W 
08/25/2017                   GMZ355             TX   PUBLIC          

            WATERSPOUT SEEN FROM EAST END NEAR SEAWALL AND SECOND 
            STREET

0223 PM     TORNADO          9 NE GALVESTON          29.31N 94.77W 
08/25/2017  F0               GALVESTON          TX   PUBLIC          

            PUBLIC REPORTS A FUNNEL CLOUD AND A METAL FENCE DAMAGED 
            NEAR FERRY RD IN GALVESTON

0325 PM     TORNADO          1 WSW JONES CREEK       28.97N 95.49W 
08/25/2017  F0               BRAZORIA           TX   NWS STORM SURVEY

            A VERY BRIEF EF-0 TORNADO TOUCHED DOWN NEAR COUNTY RD 301
            AND HWY 36 WITH NUMEROUS TREES SNAPPED AND/OR DOWNED. ONE
            BARN WAS ALSO DAMAGED.

0330 PM     TORNADO          5 NE MATAGORDA          28.74N 95.91W 
08/25/2017                   MATAGORDA          TX   BROADCAST MEDIA 

            SHED AND FENCE DAMAGE REPORTED FROM A TORNADO IN SARGENT

0330 PM     TORNADO          1 SSE BRAZORIA          29.03N 95.56W 
08/25/2017  F0               BRAZORIA           TX   NWS STORM SURVEY

            A BRIEF TORNADO CROSSED HWY 36 WITH ONE DOWNED POWERLINE 
            AND SEVERAL TREES SNAPPED AND/OR DOWNED.

0347 PM     TORNADO          9 NE GALVESTON          29.31N 94.77W 
08/25/2017  F0               GALVESTON          TX   TRAINED SPOTTER 

            TORNADO DAMAGED MCDONALDS SIGN AT SEAWALL BLVD AND 
            BROADWAY AVE. ALSO DAMAGE TO AWNINGS AT APARTMENT 
            COMPLEX.

0414 PM     TORNADO          17 SW JONES CREEK       28.77N 95.63W 
08/25/2017  F1               MATAGORDA          TX   NWS STORM SURVEY

            A BRIEF YET STRONG TORNADO MOVED ONSHORE ALONG THE COAST 
            IN SARGENT CAUSING SIGNIFICANT DAMAGE TO ONE HOME AS WELL
            AS OVERTURNING A MOTORHOME. NUMEROUS TREES WERE SNAPPED 
            AND/OR DOWNED ALONG THE PATH AS WELL AS MINOR ROOF DAMAGE
            TO SEVERAL HOMES AND BUSINESSES.

0609 PM     TORNADO          5 WSW ANGLETON          29.14N 95.50W 
08/25/2017  F0               BRAZORIA           TX   NWS STORM SURVEY

            A HIGH-END EF-0 TORNADO TOUCHED DOWN JUST EAST OF WEST 
            COLUMBIA DAMAGING NUMEROUS TREES... ROOFS... AND 
            OUTBUILDINGS IN A NEIGHBORHOOD OFF OF HIGHWAY 35 AND 
            RIVER ROAD. A BARN AND SEVERAL OUTBUILDINGS WERE ALSO 
            DESTROYED ON THE EAST SIDE OF THE BRAZOS RIVER.

0944 PM     TORNADO          1 SSW DANBURY           29.22N 95.35W 
08/25/2017  F0               BRAZORIA           TX   NWS STORM SURVEY

            THE TORNADO BEGAN IN DANBURY AND DAMAGED A BARN ALONG 
            WITH SEVERAL TREES OFF OF COUNTY ROAD 207. THE TORNADO 
            THEN CROSSED HIGHWAY 35 AND MOVED OVER AN OPEN FIELD. THE
            TORNADO THEN SNAPPED AND/OR DOWNED SEVERAL TREES ALONG 
            COUNTY RD 45 BEFORE LIFTING AT THE CROCODILE ENCOUNTER ON
            COUNTY RD 48.

0953 PM     FUNNEL CLOUD     OYSTER CREEK            29.00N 95.33W 
08/25/2017                   BRAZORIA           TX   LAW ENFORCEMENT 

            BRAZORIA COUNTY LAW ENFORCEMENT REPORTED FUNNEL CLOUD.

1128 PM     TORNADO          2 W LIVERPOOL           29.30N 95.31W 
08/25/2017  F0               BRAZORIA           TX   NWS STORM SURVEY

            AN EF-0 TORNADO TOOK DOWN 4 POWER POLES ON HIGHWAY 35 
            ALONG WITH SEVERAL TREES NEAR THE GULF COAST SPEEDWAY. 
            THE TORNADO THEN TRAVELED ACROSS GENERALLY OPEN FIELD 
            BEFORE DAMAGING SOME BARNS AND OUTBUILDINGS AS WELL AS 
            TREES ON COUNTY ROAD 511.

1252 AM     TORNADO          2 W IOWA COLONY         29.44N 95.45W 
08/26/2017  F0               BRAZORIA           TX   NWS STORM SURVEY

            A STRONG EF-0 TORNADO STRUCK A FAIRLY NEW SUBDIVISION 
            ALONG COUNTY ROAD 56 AND HIGHWAY 288. DAMAGE WAS MOSTLY 
            CONFINED TO ROOFS... FENCES... AND SEVERAL TREES SNAPPED 
            AND/OR DOWNED.

1252 AM     TORNADO          4 SSW ARCOLA            29.45N 95.48W 
08/26/2017                   FORT BEND          TX   NWS OFFICE      

            RADAR CONFIRMED TORNADO NEAR JULIFF WITH TDS SIGNATURE.

0100 AM     TORNADO          5 SW FRESNO             29.49N 95.53W 
08/26/2017  F1               FORT BEND          TX   EMERGENCY MNGR  

            HOMES DAMAGE ON VIEUX CARRE. DAMAGED HOMES ALSO IN SIENNA
            PLANTATION. MINOR INJURIES. RESPONDING DEPUTY BLOWN OFF 
            THE ROAD.

0210 AM     TORNADO          5 NNW PECAN GROVE       29.69N 95.76W 
08/26/2017  F0               FORT BEND          TX   BROADCAST MEDIA 

            DAMAGE IN LOST CREEK SUBDIVISION.

0216 AM     TORNADO          4 S EGYPT               29.35N 96.24W 
08/26/2017  F0               WHARTON            TX   LAW ENFORCEMENT 

            TORNADO DAMAGE SIGNATURE JUST WEST OF GLEN FLORA.

0227 AM     TORNADO          6 NNW PECAN GROVE       29.70N 95.78W 
08/26/2017                   FORT BEND          TX   BROADCAST MEDIA 

            293.ROOF DAMAGE REPORTED TO A HOME NEAR WESTPARK TOLLWAY 
            AND THE GRAND PARKWAY

0430 AM     TORNADO          4 SE HUMBLE             29.95N 95.23W 
08/26/2017                   HARRIS             TX   BROADCAST MEDIA 

            BROADCAST MEDIA REPORTING TORNADO TOUCHDOWN RESULTING IN 
            ROOF... TREE... AND FENCE DAMAGE IN LAKESHORE SUBDIVISION


0430 AM     TORNADO          6 NNW SHELDON           29.95N 95.16W 
08/26/2017  F0               HARRIS             TX   BROADCAST MEDIA 

            PUBLIC REPORTS SEEING A TORNADO NEAR THE SOUTHERN PORTION
            OF LAKE HOUSTON BETWEEN THE LAKESHORE AND SUMMERWOOD 
            SUBDIVISIONS. DAMAGE REPORTED IN LAKESHORE SUBDIVISION BY
            BROADCAST MEDIA.

0457 AM     TORNADO          1 WSW KATY              29.78N 95.84W 
08/26/2017  F1               WALLER             TX   EMERGENCY MNGR  

            SIGNIFICANT DAMAGE TO A RV BOAT AND STORAGE FACILITY. 
            DAMAGE PATH EXTENDED ACROSS I10 TO PEPPERL FACILITY. 
            ESTIMATED ON THE GROUND 457 TO 505 AM CDT.

0805 AM     TORNADO          8 S COLLEGE STATION     30.48N 96.32W 
08/26/2017  F0               BRAZOS             TX   BROADCAST MEDIA 

            TREE DAMAGE REPORTED NEAR OLYMPIA BUDDY ROAD. POSSIBLE 
            BRIEF SPIN UP.

0352 PM     TORNADO          8 W JERSEY VILLAGE      29.91N 95.69W 
08/26/2017  F1               HARRIS             TX   STORM CHASER    

            TREES BLOWN OVER AND MINOR ROOF DAMAGE REPORTED NEAR 
            BARKER CYPRESS AND TUCKERTON.

0410 PM     TORNADO          7 NW JERSEY VILLAGE     29.95N 95.66W 
08/26/2017  F0               HARRIS             TX   LAW ENFORCEMENT 

            ANOTHER TORNADO CONFIRMED ON THE GROUND IN THE VICINITY 
            OF HIGHWAY 290 AND BARKER CYPRESS.

0523 PM     TORNADO          2 NW EAST BERNARD       29.55N 96.09W 
08/26/2017  F0               WHARTON            TX   EMERGENCY MNGR  

            TREES DOWN SE-NW PATH...DAMAGED HOME AND HORSE TRAILER 
            OVERTURNED.

0815 PM     TORNADO          1 S STAFFORD            29.57N 95.66W 
08/26/2017  F1               FORT BEND          TX   LAW ENFORCEMENT 

            DAMAGE TO 28 HOMES REPORTED IN THE WOODLAND WEST 
            SUBDIVISION. DAMAGE PATH EXTENDS INTO MISSOURI CITY. HIGH
            END EF1 DAMAGE IN SPOTS. TORNADO ON GROUND FOR ESTIMATED 
            15 MINUTES.

1200 AM     TORNADO          1 NNE WEBSTER           29.55N 95.11W 
08/27/2017  F0               HARRIS             TX   NWS EMPLOYEE    

            NWS EMPLOYEE REPORTS THE AWNING ON A GAS STATION RIPPED 
            AND FLIPPED OVER. FUNNEL CLOUD SIGHTED.

1205 AM     FUNNEL CLOUD     1 NE WEBSTER            29.54N 95.11W 
08/27/2017                   HARRIS             TX   PUBLIC          

            PUBLIC REPORTED SEEING A FUNNEL CLOUD NEAR HIGHWAY 3 IN 
            WEBSTER.  SEEN FROM NEAR THE NASA BYPASS.

0142 AM     TORNADO          WSW EAST BERNARD        29.52N 96.07W 
08/27/2017  F1               WHARTON            TX   NWS STORM SURVEY

            THE TORNADO BEGAN AS A WEAK EF-0 IN DOWNTOWN EAST BERNARD
            AND THEN TRAVELED NORTHWEST ACROSS ALT HWY 90 WHERE IT 
            STRENGTHENED TO AN EF-1 SNAPPING SEVERAL LARGE MATURE OAK
            AND PECAN TREES. A HOUSE SUFFERED SIGNIFICANT BRICK 
            FACADE DAMAGE TO ONE SIDE OF THE HOME. SEVERAL TREES WERE
            DOWNED AND/OR SNAPPED ALONG THE PATH.FOUR APARTMENTS 
            DAMAGED ON COLLEGE STREET.

0405 AM     TORNADO          1 NW BACLIFF            29.52N 95.00W 
08/27/2017  F0               GALVESTON          TX   EMERGENCY MNGR  

            SHORT DAMAGE PATH. TREES DOWN...MINOR DAMGE TO ROOF.

1015 AM     TORNADO          1 ENE WEST UNIVERSITY P 29.72N 95.41W 
08/27/2017  F0               HARRIS             TX   PUBLIC          

            PUBLIC REPORTS WINDOWS BLOWN OUT AT THE TORCHYS TACOS AND
            BANANA REPUBLIC IN RICE VILLAGE AND DEBRIS LODGED IN 
            BUSHES VIA TWITTER

1127 AM     TORNADO          4 ESE HOUSTON           29.74N 95.33W 
08/27/2017  F0               HARRIS             TX   PUBLIC          

            TORNADO DOWNED A TREE IN EASTWOOD NEAR THE MEAT MARKET 
            AND PUT A TREE THROUGH A ROOF IN THE FIFTH WARD.

1213 PM     TORNADO          1 WSW NEEDVILLE         29.39N 95.86W 
08/27/2017  F0               FORT BEND          TX   LAW ENFORCEMENT 

            TORNADO SPOTTED BY A DEPUTY NEAR FM 442 AND FM 360.

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